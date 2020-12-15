شكرا لقرائتكم أحمد بلال: موسيمانى مدرب محظوظ.. واسم الأهلى فارق معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلى و المنتخب السابق ، أن باتسيو موسيمانى المدير الفني لفريق الأحمر استطاع الفوز بكل المباريات لانه مدرب لديه حظ جيد ، و كل هذه البطولات التي حققها زاد ثقته بنفسه قائلا : " موسيمانى محظوظ " .
وأشار بلال فى تصريحات خاصة أن اسم الأهلى صنع الفارق مع المدرب الجنوب أفريقى ، وإذا كان يلعب بنفس الرطيقة مع اى فريق اخر بخلاف الاهلى كان ذلك سيصعب الأمور عليه لانه يحتاج على تكوير اداؤه ، وكذلك تطوير أداء لاعبيه ، قائلا : " اسم الاهلى فارق معاه "
وأضاف نجم الأهلى السابق أن فايلر المدرب السابق للفريق ظهرت بصماته بعد 3 أسابيع داخل الملعب ، لذلك نتمنى أن تظهر بصمات موسيمانى مثل فايلر ، لان استمرار موسيمانى بهذا الشكل لن يكون في مصلحة الاهلى او مصلحته .
ووجه بلال نصيحة إلى المدرب الجنوب أفريقى بان يتعامل موسيمانى مع الاهلى بنفس طريقته السابقة مع صن داونز ، لأن الاهلى فريق كبير يلعب على الأستحواذ .
واختتم نجم المنتخب السابق تصريحاته ان الفوز و المكسب مهم للفريق ، لكن ليس كل مرة سيفوز الفريق بهذا الأداء السئ ، و لذلك عليه أن يتدارك الأخطاء من حيث طريقة اللعب ، و التشكيل والتغييرات ، و كذلك المساحات العرضية و الطولية .
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