شكرا لقرائتكم خبر عن أول تدريب للطفل يوسف في مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الطفل يوسف في تدريبات أكاديمية نادي مصر المقاصة للبراعم، وذلك في ضوء قرار النادي بتقديم منحة شاملة له ورعايته على المستويين الرياضي والاجتماعي.
وأكد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية أن الطفل يوسف بدأ اليوم تدريباته مع فرق براعم المقاصة.
وعبر يوسف، لمسئولي النادي ومدربي فريقه عن سعادته بتحقق حلمه، موجهًا الشكر لمسئولي المقاصة على مساعدته في تحقيق حلمه.
وكانت صورة الطفل يوسف قد انتشرت مؤخرًا علي السوشيال ميديا وتناقلتها الفضائيات وهو يقلد تدريبات فريق لكرة القدم من خارج أسوار بأحد الأندية بمدينة الشروق، وتفاعل المشرف علي الكرة بالمقاصة مع حالة الطفل يوسف وقرر المهندس أحمد عبد الخالق تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضياً واجتماعياً من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها، وذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة، بجانب تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدور المجتمعي لنادي المقاصة.
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