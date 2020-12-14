شكرا لقرائتكم خبر عن «عزو»: غزل المحلة هو الذي طلب نقل مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام عزو، المشرف على الكرة بغزل المحلة، عن إن ناديه هو من طلب تبديل ملعب مباراته مع الأهلي، المقررة الجمعة المقبل بالجولة الثانية للدوري المصري العام، والتي تقرر نقلها إلى ملعب السلام.
ووافق اتحاد الكرة بالفعل على طلب المحلة، وأعلن رسميا أن الأخير سيستضيف مباراة الدور الثاني للمسابقة.
وأوضح عزو، في تصريحات تليفزيونية، «كانت هناك لجنة أمنية لمعاينة ملعب المحلة، من أجل تقييم الاشتراطات التي يجب توافرها، طلبنا تبديل اللقاء مع الأهلي، ليكون متاحا لعب مباراة الدور الثاني للدوري على ملعب المحلة، بعد الانتهاء من تنفيذ بعض الاشتراطات الأمنية».
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