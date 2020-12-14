شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيمانى» يطلب صفقة سوبر بدلًا من «أجايى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى من الجهاز الطبى للفريق تقريرًا عن حالة النيجرى جونيور أجايى، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول الذى يعانى من تمزق والتهابات فى الوتر الوحشى وهو وتر ملاصق لوتر أكيليس ويحتاج لتدخل جراحى، الأمر الذى سيتسبب فى غيابه لفترة تصل إلى قرابة 3 أشهر.

وغاب «أجايى» عن المباريات مع الأهلى منذ مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى انتهت بفوز الأحمر (2-1)، والتتويج باللقب التاسع. وكشف مصدر داخل الأهلى أن لجنة التخطيط فتحت ملف الإصابات المتكررة للاعبين خصوصا العناصر التى تحتاج لفترات طويلة للعلاج لمعرفة الأسباب، خاصة بعدما تباينت الآراء مؤخرا، حيث يرى فريق أن طبيعة التدريبات هى السبب، خاصة أن جميع العناصر يؤدون نفس الجرعات دون التفريق بين اللاعبين، بينما يرى فريق آخر أن أرضية ملعب التتش متهمة فى كثرة الإصابات، وينتظر أن يرفع الجهاز الطبى تقريرا شاملا عن الإصابات خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى، لمناقشة الملف ووضع حلول لمحاربة شبح الإصابات.

وعلمت « المصرى اليوم» أن موسيمانى طلب من لجنة التخطيط التعاقد مع لاعب وسط مهاجم سوبر بعد إصابة أجايى التى قد تستمر لعدة أشهر خلال المرحلة المقبلة.. ووفقا لمصدر مسؤول داخل النادى، فإن المدير الفنى لايزال يتمسك بضم سيرينو، لاعب صن داونز، باعتباره يمتلك حلولًا فنية تدفعه للاعتماد عليه وتعويض غياب أجايى، ولاسيما أن المدير الفنى يخشى من أزمة كثرة الغيابات التى يعانى منها الفريق فى الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، عقد «موسيمانى» جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران صباح أمس الاثنين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة التى حسمها الفريق أمس الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بجانب إطلاعهم على برنامج الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز، كما اجتمع المدير الفنى مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة خصوصا رحلة الأهلى إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وحرص المدير الفنى للفريق على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق، وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات، وذلك عن بعض الأمور الفنية. وأشاد «موسيمانى» بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة المقاصة تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدنى الذى وضعه الجهاز الفنى لهم.