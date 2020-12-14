شكرا لقرائتكم خبر عن «مفوضي القضاء الإداري» تتخذ أول الإجراءات بشأن دعوى غلق قناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري ملف الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطلب فيها الحكم بإلزام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار بوقف بث قناة نادي الزمالك الفضائية، وذلك بعد أن أحالت المحكمة الدعوى للهيئة لتضع تقريرًا بالرأي القانوني فيها، وعرضه مرة أخرى على المحكمة ذاتها.

وتعد إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة أجراء قانونيا يحق للمحكمة اتخاذه كضمانة من ضمانات حيادية نظر الدعوي، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة. كما أن الرأي الذي تنتهي إليه المفوضين هو رأي «استشاري» يحق للمحكمة أن تأخذ به أو لا.

يذكر أن سمير صبري مقيم الدعوي قد أكد فيها أن ما يذاع عبر قناة الزمالك الفضائية يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، أذ ان المواد الإعلامية تعتبر نوعًا من أنواع التعليم، وأن أغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم من وسائل الإعلام، وما تبثه القناة يهدر الكثير من القيم المجتمعية ويؤثر سلبًا في قطاع عريض من جمهور المشاهدين.

