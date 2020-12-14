شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يوجه رسالة نارية لـ«ميسي» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم البرازيلي نيمار داسيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى صديقه السابق في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16 بالبطولة. ونشر نيمار، عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» صورة تجمعه بـ ميسي خلال حفل سابق لتوزيع جائزة الكرة الذهبية، وكتب البرازيلي: «أراك قريبًا يا صديقي». وسبق لنيمار اللعب بجوار ميسي في صفوف فريق برشلونة من عام 2013 قبل رحيله عن الكامب نو في عام 2017 والانضمام إلى الفريق الباريسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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