شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لا يوجد تفسير لانتصارات ريال مدريد الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد: «رويترز»

لا يجد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تفسيراً لاستعادة فريقه ذاكرة التألق أخيراً، لكنه حذر من التراجع مجدداً، إذا لم يحافظ ريال على تركيزه.

وقال زيدان، الاثنين، «لم يتغير أي شيء. نواصل العمل بقوة يومياً ونرغب في مواصلة التركيز». وأوضح: «يجب أن نكون دائماً الفريق الأفضل في الملعب، لكن المنافسين يفعلون ذلك أيضاً، ويكون الأمر في غاية الصعوبة أحياناً للتفوق عليهم. ريال فريق كبير، لكنه يحتاج لثبات المستوى».

وأضاف المدرب أنه أصبح من الصعب جداً الآن توقع مجريات المباريات، وهو ما قد يفسر افتقار فريقه لثبات المستوى هذا الموسم، وأيضاً بعض النتائج التي حققها، مثل الخسارة المفاجئة أمام قادش وألافيس والهزيمة مرتين أمام شاختار.

وأضاف: «تواجه في بعض الأحيان لحظات صعبة في اللعبة وبات الأمر شائعاً الآن أكثر من أي وقت مضى. قبل 15 أو 20 عاماً كان هناك دائماً أحد الفرق المرشحة، لكن الوضع يختلف الآن، نرغب في الفوز بكل مباراة لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تعلم كيفية تخطي الصعوبات».

وحقق بطل إسبانيا ثلاثة انتصارات مهمة في ثلاث مباريات اختتمها بالفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، السبت، بعد فوزه في مباراة حاسمة بدوري الأبطال على بروسيا مونشنجلادباخ، الأربعاء، والتي أعقبت الانتصار على إشبيلية.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أتلتيك بيلباو، الثلاثاء، ساعياً إلى مواصلة المستوى الذي قاده للتقدم للمركز الثالث في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وكذلك للتأهل لدور الستة عشر في دوري الأبطال حيث سيلاقي أتلانتا.