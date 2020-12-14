شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس فوتبول» تختار فريق الأحلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجلة «فرانس فوتبول»، الاثنين، أسماء أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وفريق الأحلام، حسب تصويت لجنة تحكيم ضمت 140 صحفياً رياضياً.

وضم التشكيل النهائي لفريق الأحلام 9 لاعبين معتزلين في مقدمتهم الملك البرازيلي بيليه، والأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا، والقيصر الألماني فرانتز بيكنباور، والظاهرة البرازيلية رونالدو، ولاعبين اثنين فقط مازالا يمارسان اللعبة وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستانو رونالدو.

وحصل الحارس السوفييتي ليف ياشين على القفاز الذهبي، ليكون حارس فريق الأحلام الذهبي، وفي الدفاع تم اختيار بيكنباور كأفضل قلب دفاع، والإيطالي باولو مالديني أفضل ظهير أيسر، والبرازيلي كافو أفضل ظهير أيمن.

واختير الألماني لوثار ماثيوس كأفضل لاعب وسط دفاعي، رفقة النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، وتم اختيار بيليه ومارادونا أفضل لاعبين في خط الوسط الهجومي.

أما في خط الهجوم، فاختارت المجلة الفرنسية الثلاثي ميسي وكريستيانو رونالدو والبرازيلي رونالدو.

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