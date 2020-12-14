شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد الكرة عن إصابات منتخب الشباب: حالاتهم الصحية ممتازة ولا أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشباب، إنه قبل سفر الفريق يوم الإثنين الماضي مساء تمت المسحات وكانت الأمور طبيعية والحالات فردية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن جميع الحالات بحالة صحية ممتازة ولا أعراض على اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتى الصحة والرياضة وتم أخذ مسحات مرة ثانية منذ ساعتين وذهبت إلى المعمل للتأكد من المسحات.

وأشار إلى أن لاعبى منتخب الشباب المصابين حاليا بكورونا أصيبوا من قبل في مصر وتحولت حالتهم لسلبية، موضحًا أن هناك احتمال أن من هو مصاب لديه بعض الآثار ويمكن أنها لا تؤثر وبلا أعراض وتظهر نسب في التحليل.

وتابع: "ننتظر نتائج المسحة الثانية للاعبى منتخب مصر للشاب في تونس خلال ساعات، ولو أثبتت أن المسحة سلبية سيتم اكتمال العدد ويمكن لعب المباراة".