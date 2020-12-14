شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتفي بتعادل إيجابي مع غزل المحلة 1/1 فى افتتاحية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى فريق سموحة بالتعادل الإيجابي مع غزل المحلة بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية في ختام الجولة الافتتاحية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالاً بين فريقي سموحة وغزل المحلة، في محاولة للاستحواذ على مجريات اللعب، والتحكم في رتم المباراة، وكذلك في المحاولات على المرميين، ولكن بدون خطورة حقيقية أو ترجمة إلى أهداف لينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.

وألغى الحكم هدفًا لسموحة في الدقيقة 59 من عمر المباراة، سجله عبد الكبير الوادي بداعي التسلل، قبل أن يقر الفار بأن الكرة هدف صحيح ولا يوجد بها شبهة تسلل، ولكن استغرق الأمر 6 دقائق لمعرفة القرار الصحيح.

شهدت مباراة سموحة مع غزل المحلة والتي تجمعهما على استاد الإسكندرية في ختام الجولة الافتتاحية من عمر الدوري المصري الممتاز، توقف المباراة أكثر من 6 دقائق للاستعانة بتقنية الفيديو وتحديد إن كان الهدف الذي سجله عبد الكبير الوادي لصالح الفريق السكندري هدف أم تسلل.

وأجرى سموحة تغييرا في الدقيقة 69 بنزول أحمد عبد القادر "حمدي" المعار من الأهلي وخروج إسلام جمال.

وأهدر ديريك تسيبامبي لاعب سموحة انفراد بمرمى غزل لمحلة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعدما تصدى لها ببراعة الحارس محمد البشبيشي، وفي الدقيقة 79 أهدر المحلة أخطر فرصه للتعادل بعدما أضاع عبده يحيى رأسية مرت بجوار القائم الأيسر للهاني سليمان.

وأحرز إسلام فؤاد هدف التعادل للمحلة في الدقيقة 82 من عمر المباراة من رأسية متقنة بعد استقبال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى، ليهديها على يمين الهاني سليمان.

وحاول سموحة العودة للمباراة وتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، خاصة بعد احتساب 8 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، ولكن بدون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة التشكيل الذى سيخوض به مباراة المحلة والتى ستنطلق بعد قليل على ملعب الإسكندرية فى الأسبوع الأول.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي: الهانى سليمان واطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو وحسام حسن.

بينما أعلن خالد عيد تشكيل فريقه الذى سيخوض المباراة من خارج الخطوط لمروره بوعكة صحية محمد البشبيشى وهانى عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامى وفتحى مبروك وأحمد عادل وخالد لطفى وأحمد حسن ويحيى حامد ومحمود صلاح وعبده يحيى.