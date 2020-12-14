حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الإثنين الموافق 14/ 12/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها شفاء صالح جمعة من فيروس كورونا، واستاد السويس يستضيف مباراة الطلائع والزمالك بالدورى، ووزير الرياضة: إصابة 13 لاعبًا فقط فى منتخب الشباب بفيروس كورونا. وزير الرياضة: إصابة 13 لاعبًا فقط فى منتخب الشباب بفيروس كورونا منتخب الشباب يشيد بدور السفير المصرى فى تونس بعد أزمة كورونا استاد السويس يستضيف مباراة الطلائع والزمالك بالدورى تحقيق حلم "طفل السور".. يوسف يشارك في مران أكاديمية المقاصة المهدى سليمان يقترب من الدفاع عن عرين بيراميدز أمام الزمالك بدلاً من إكرامى بيراميدز يُجهز تراورى لتعويض رمضان صبحى أمام الزمالك شفاء صالح جمعة من فيروس كورونا أوناجم وشيكابالا يشاركان فى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

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