شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان وسعد سمير يساندان "أجاي" بعد إصابة الوتر الوحشي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد سليمان وسعد سمير نجما الأهلى، على مساندة زميلهما النيجيري جونيور أجاي، بعد إصابة الأخير في الوتر الوحشي وحاجته لجراحة من المقرر أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة.

وعرضت قناة الأهلى لحظة ذهاب الحاوى وسعد سمير إلى أجاي للشد من أزره ومساندته حتى يعود سريعًا من الإصابة التي لحقت له وظهر على النيجيري علامات الحزن والتأثر والتي تغيرت بمجرد مساندة ثنائى الأحمر له.

يخضع أجاى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقب مباراة المقاصة أمس، الأحد، أن جونيور أجاى يعانى من إصابة فى الوتر الوحشى، وهو وتر بجوار أكيلس، وسيغيب عن الفريق فى الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشى بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحى وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة، موضحاً ن أجاى سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعى خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه فى برنامج العلاج.