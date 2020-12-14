لاعب غزل المحلة يعلق على تعادل فريقه مع سموحة

علق إسلام فؤاد لاعب نادي غزل المحلة عن تعادل فريقه مع سموحة السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز. وتعادل غزل المحلة مع سموحة بهدف لكل منهما، وسجل إسلام فؤاد هدف التعادل لغزل المحلة. إسلام فؤاد هدف التعادل لغزل المحلة. وقال فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " قدمنا أداءا جيدا امام سموحة واستطعنا اقتناص نقطة على ملعبه بالرغم من صعوبة المباراة". جيدا امام سموحة واستطعنا اقتناص نقطة على ملعبه بالرغم من صعوبة المباراة". وأضاف" نستعد جيدا لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية بالدوري ". وأتم " أتمنى الشفاء لخالد عيد مدرب غزل المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا.

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