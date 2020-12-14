4 حالات كورونا تضرب طلائع الجيش قبل مواجهة أسوان

أعلن مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش، عن إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا.

وكتب لاشين عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "إيجابى كورونا أنا وبنتى وزوجتى..الحمدلله رب العالمين فضل ورضا من ربنا علينا.. نسأل الله العافية دعواتكم لبنتى وزوجتى".

وكان إسلام جمال، مدافع الزمالك السابق وفريق طلائع الجيش حالياً، قد أعلن عن إصابته بفيروس

كورونا، وكتب إسلام جمال عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "الحمدلله رب العالمين.. الحمدلله فى السراء والضراء.. دعواتكم إيجابى كورونا.. يا رب اشفينى واشفى كل مريض". كما نشر خالد سطوحي، لاعب الجيش، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، " الحمد لله.. ايجابي كورونا ".

وقال إسلام محارب، صانع ألعاب الأهلى السابق وفريق الطلائع الحالى عبر حسابه على تويتر، "أسالكم الدعاء له الحمد لله إيجابى كورونا نسال الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها استاد بتروسبورت، في الثانية ونصف ظهراً.

