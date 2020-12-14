دوري أبطال اوروبا.. يويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف بدور المجموعات

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا والتي انتهت الإسبوع الماضي. وضمن قائمة المرشحين كل من: هدف انطوان جريزمان نجم فريق برشلونة الإسباني في شباك فيرينكفاروس المجري، بالجولة الخامسة. فيرينكفاروس المجري، بالجولة الخامسة. هدف نيمار الأول مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام باشاك شهير التركي في آخر جولات دور المجموعات. هدف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في شباك باشاك شهير، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة. شباك باشاك شهير، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة. وكان "يويفا" قد أجري ظهر اليوم الاثنين قرعة الدور ثمن النهائي للبطولة والتي اسفرت عن المباريات التالية: مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ. بايرن ميونخ ضد لاتسيو. ريال مدريد ضد أتالانتا. بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية. أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي. ليفربول ضد لايبزيج. يوفنتوس ضد بورتو. برشلونة ضد باريس سان جيرمان.

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