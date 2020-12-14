المقاولون يجهز كابوريا وشكري لمباراة وادي دجلة

يعمل الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، علي تجهيز الصفقات الجديدة من أجل المشاركة أمام وادي دجلة، ويسعى المقاولون لإشراك بعض من الوافدين الجدد للمباراة، وقد يشهد اللقاء مشاركة أحمد شكري وأحمد كابوريا وأحمد مجدي ، بالمباراة.
فيما ستكون مشاركة الكولومبي لويس إدوارد حسب جاهزية اللاعب، الذي عاد من بلادهيوم الأربعاء الماضي ، والأمر نفسه للتونسي وسيم النغموشي، الذي قد يتواجد على مقاعد البدلاء بعد إصابته في الخلفية ما جعلته يستبعد عن قائمة الفريق أمام الزمالك.
ويسعى المقاولون العرب لتعويض هزيمته في بداية الدوري أمام الزمالك، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، وحصدالثلاث نقاط أمام دجلة، لمواصلة القتال على مركز بالمربع الذهبي.
ويدرس الجهاز الفني بقيادة النحاس وادي دجلة بالفيديو من اجل التحضير للمباراة ، وتحديد نقاط القوة والضعف، وطالب الجهاز الفني اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الزمالك، لاسيما أنهم قدموا مباراة جيدة، ولم يحالفهم التوفيق خلال المباراة، وأنه لا بديل عن الفوز أمام دجلة.
وكان المقاولون قد تلقى هزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين في افتتاح الدوري الممتاز بالموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.
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