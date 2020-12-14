المقاولون يعلن جاهزية محمد سمير لمباراة وادي دجلة

أصبح محمد سمير مدافع المقاولون العرب جاهزًا للمشاركة مع ذئاب الجبل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
كان محمد سمير تغيب عنمباراة الزمالك بالدوري ومباراتي أرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية ، بسبب الإصابة.
ودفع الجهاز الفني لذئاب الجبل خلال مباراةالزمالك بالمدافع الفريق الجديد خالد الحسيني، بعد إصابة فادي نجاح.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، التي ستقام على ستاد السلام، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.
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