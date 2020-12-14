مرشح لرئاسة برشلونة يهدد ميسي قبل بداية الانتخابات

أوضح المرشح الرئاسي في برشلونة “إميلي روسو” أن نجم الفريق ليونيل ميسي سيتعين عليه مغادرة كامب نو إذا لم يقبل عرضًا مخفضًا على الراتب الذي يتقاضاه حالياً، في حال تولى زمام الأمور في النادي.

وينتهي عقد الأرجنتيني الحالي في يوليو 2021 وسيكون له الحرية في التحدث إلى الأندية اعتبارًا من 1 يناير وفقاً لما يسمح له قانون بوسمان، قبل الانتقال المجاني الصيف المقبل.

وقال روسو لـصحيفة “آرا الكتالونية”: “علينا أن نجلس مع ميسي ونطلب منه تخفيض راتبه. في الوقت الحالي، مع الأشياء كما هي، لا يمكن تحمل راتب ميسي. سنطلب منه التضحية وإذا لم يكن هناك اتفاق، فسيغادر ميسي برشلونة”.

ويدرك روسو، الذي كان نائب رئيس برشلونة سابقًا أهمية الرقم 10 للنادي الكتالوني، رغم أنه طلب مغادرة الكامب نو في الصيف الماضي وأضاف “كتب ميسي أجمل الصفحات في تاريخ النادي. علينا تكريم أساطيرنا، لكن الحقيقة هي ما هي عليه.”

وختم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 24 يناير القادم حديثه بالقول”أعتقد أن الأشياء يجب أن تُقال كما هي. لا يمكننا خداع أعضائنا. سنبذل قصارى جهدنا لضمان بقائه، ولكن دائمًا مع مصلحة النادي أولاً.”

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