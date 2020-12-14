يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الرفاع الشرقي والنجمة فى الدوري البحريني، فى إحدي مباريات اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 بالجولة الثانية.
اقيمت مباراة الرفاع الشرقي والنجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.
انتهي لقاء الرفاع الشرقي والنجمة بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، وسجل الفريقين هدفي اللقاء فى الشوط الثاني.
وبادر الفريق الضيف بالتسجيل فى الدقيقة 73 عن طريق لاعبه البرازيلي “جونيور” بعد ان روض الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بالقدم اليمني فى الشباك.
وبعد مرور دقيقتين فقط تدارك “محمد الرميحي” هدف التعادل فى الدقيقة 55 بعد ان حول عرضية البديل عيسي جهاد النموذجية من الجهة اليمني الى الشباك وسط غياب تام لدفاع النجمة.
بهذا التعادل رفع الرفاع الشرقي رصيده الى النقطة الرابعة فى المركز الثاني، من فوز فى الجولة الاولي وتعادل بالجولة الثانية.
فى المقابل رفع النجمة رصيده الى النقطة الثانية فى المركز الثالث من تعادلين.
إليكم فيديو اهداف الرفاع الشرقي والنجمة فى الدوري البحريني والملخص
اقرأ ايضا
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو اهداف الرفاع الشرقي والنجمة فى الدوري البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.