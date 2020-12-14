شاهد فيديو اهداف الرفاع الشرقي والنجمة فى الدوري البحريني

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الرفاع الشرقي والنجمة فى الدوري البحريني، فى إحدي مباريات اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 بالجولة الثانية.

اقيمت مباراة الرفاع الشرقي والنجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

انتهي لقاء الرفاع الشرقي والنجمة بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، وسجل الفريقين هدفي اللقاء فى الشوط الثاني.

وبادر الفريق الضيف بالتسجيل فى الدقيقة 73 عن طريق لاعبه البرازيلي “جونيور” بعد ان روض الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بالقدم اليمني فى الشباك.

وبعد مرور دقيقتين فقط تدارك “محمد الرميحي” هدف التعادل فى الدقيقة 55 بعد ان حول عرضية البديل عيسي جهاد النموذجية من الجهة اليمني الى الشباك وسط غياب تام لدفاع النجمة.

بهذا التعادل رفع الرفاع الشرقي رصيده الى النقطة الرابعة فى المركز الثاني، من فوز فى الجولة الاولي وتعادل بالجولة الثانية.

فى المقابل رفع النجمة رصيده الى النقطة الثانية فى المركز الثالث من تعادلين.

إليكم فيديو اهداف الرفاع الشرقي والنجمة فى الدوري البحريني والملخص

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