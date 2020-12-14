بث مباشر | مشاهدة مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة سموحة وغزل المحلة في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-12-2020 في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “سموحة وغزل المحلة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “محمد الكواليني”.

تقام مباراة سموحة وغزل المحلة على “ستاد الإسكندرية”، بإدارة من الحكم المصري “أحمد العدوي”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع نادي سموحة بقيادة المدرب “أحمد سامى” إلى تحقيق الفوز على غزل المحلة اليوم لبدء رحلة منافسة الكبار على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ودعم نادي “سموحة” صفوفه بـ12 صفقة، أبرزها “أطهر الطاهر” من الهلال السوداني، والدولي المصري “علي غزال” القادم من فريق لاريسا اليوناني، بالإضافة إلى مهاجم النادي الاهلي “احمد عبد القادر” العائد من رحلة الاحتراف القصيرة مع نادي سبارتا براغ التشيكي.

على الجانب الآخر، يطمح نادي “غزل المحلة” الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز بقيادة مدربه “خالد عيد” إلى مواصلة تقديم عروضه الرائعة في دوري الأضواء بعدما قدم موسم متميز في دوري المظاليم.

ويعد غزل المحلة أحد أشهر الأندية المصرية، حيث سبق وأن حقق لقب بطولة الدوري المصري الذي فاز به 7 فرق فقط، مرة واحدة موسم 1973/1972. (اضغط هنا للإطلاع على سجل أبطال الدوري المصري)

وأبرم نادي غزل المحلة 8 صفقات، ابرزها، “إيمانويل إيجبتور” القادم من صفوف الداخلية، ولاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق “إيدو موسيس”.

ولن يتنازل نادي غزل المحلة عن الخروج بنتيجة إيجابية من أمام سموحة قبل مواجهته المرتقبة في الجولة القادمة امام حامل اللقب وبطل أفريقيا النادي الاهلي.

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سموحة 1-1 غزل المحلة

????الدوري المصري (الجولة الأولى)

????️ستاد الإسكندرية (الاسكندرية – مصر)

????انتهت

يغيب المدير الفني لنادي غزل المحلة “خالد عيد” عن مباراة اليوم لظروف صحية، وسيتولى مساعده المهمة اليوم.

????تشكيلة سموحة | الهاني سليمان – أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – محمد الترهوني – إسلام جمال – أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي- رفيق كابو – حسام حسن.

????تشكيلة غزل المحلة | محمد البشبيشي – هاني عادل – محمد سامي – محمد فتح الله – فتحي مبروك – خالد لطفي – أحمد حسن – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى – يحيى حامد.

اهداف المباراة

’59⚽جول – سموحة – عبد الكبير الوادي.

’82⚽جول – اسلام فؤاد – غزل المحلة.

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