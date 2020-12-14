رئيس اتالانتا: فخورين بمواجهة ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

عبر رئيس نادي اتالانتا الإيطالي “أنطونيو بيركاسي” عن فخره بمواجهة البطل القياسي في دوري ابطال اوروبا “ريال مدريد” في دور الستة عشر من المسابقة، وأوضح أنها ستكون تجربة رائعة لفريق أوروبيشي.

وتأهل اتالانتا لمراحل خروج المغلوب للموسم الثاني توالياً بعد أن تغلب على العملاق الهولندي نادي أياكس أمستردام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليقابل العملاق الإسباني في الدور المقبل.

يواجه اتالانتا الفريق الأكثر نجاحًا في المسابقة عبر التاريخ، حيث فاز ريال مدريد بالبطولة 13 مرة في المجموع وأربع مرات منذ موسم 2013-14، وقال بريكاسي عن المواجهة بحسب صحفي سبورت إيطاليا ألفريدو بيدولا: “ريال مدريد فريق رائع، إنه تاريخ كرة القدم العالمية”.

وأضاف: “ستكون تجربة رائعة بالنسبة لنا ونحن سعداء بخوض مباراة أخرى على مستوى عالمي. إنه لفخر كبير لنا أن نتقدم إلى المرحلة الثانية من دوري ابطال اوروبا مرة أخرى”.

وقال بيركاسي ان النجاح في دوري ابطال اوروبا من الموسم الماضي، عندما وصل اتالانتا إلى ربع نهائي المسابقة، ساعد الفريق الايطالي كثيراً على التطور.

وأكمل قائلاً: “لقد سمح للنادي بالنمو وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا. نريد أن نترك انطباعًا جيدًا، هذا هو الشيء الرئيسي عندما تلتقي بهذه الفرق الرائعة. لدينا برنامج نمو تدريجي، على أمل أن تكافأ بالنتائج”.

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