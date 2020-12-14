تطورات جديدة في معسكر بايرن ميونخ بشأن كيميتش وجوريتسكا

غاب لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا عن تدريبات بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، للراحة، وهو ما يرجح غيابه عن آخر مباراة للفريق البافاري على ملعبه خلال هذا العام، والمقررة أمام فولفسبورج بعد غد الأربعاء في المرحلة الثانية عشر من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان جوريتسكا 25/ عامًا/ قد جرى تبديله خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع يونيون برلين 1 / 1 أمس الأول السبت، إثر تعرضه لتدخل قوي، وقال المدير الفني هانز فليك عقب المباراة إن اللاعب يشعر بالأم شيئًا ما عند الركض.

وقبل مواجهة فولفسورج، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر باير ليفركوزن الذي يستضيف بايرن ميونخ في المرحلة التالية يوم السبت المقبل.

وتمثلت الأخبار السارة لبايرن ميونخ في عودة جوشوا كيميش إلى التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة في الركبة، كما عاد نيكلاس شوله بعد غيابه عن مباراة يوم السبت بسبب إصابة في الفخذ.