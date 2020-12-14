قرعة الدوري الأوروبي : آرسنال يصطدم ببنفيكا ومانشستر يونايتد في مواجهة سوسيداد

أجريت قرعة دور الإثنين والثلاثين لبطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية لبعض الفرق الكبرى.

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، فيما اصطدم آرسنال بنظيره بنفيكا البرتغالي.

ووقع توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مواجهة سهلة نسبيًا مع فريق “فولفسبرجر” النمساوي، فيما يواجه ليستر سيتي سلافيا براج التشيكي.

وسيواجه ميلان الإيطالي فريق ريد ستار بلجراد (النجم الأحمر) الصربي، فيما يلعب روما مع سبورتينج برجا البرتغالي، ونابولي ضد غرناطة الإسباني.

بينما باقي المواجهات، يلعب دينامو كييف الأوكراني مع كلوب بروج البلجيكي، رويال أنتويرب البلجيكي مع رينجرز الأسكتلندي، وريد بول سالزبورج النمساوي مع فياريال الإسباني.

ويواجه كراسنودار الروسي نظيره دينامو زجرب الكرواتي، يونج بويز السويسري مع باير ليفركوزن الألماني، ومكابي تل أبيب من الكهيان الصهيوني ضد شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويلتقي مولده النرويجي مع هوفنهايم الألماني، فيما يصطدم ليل الفرنسي مع أياكس أمستردام الهولندي، بينما يواجه أولمبياكوس اليوناني آيندهوفن الهولندي.