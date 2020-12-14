شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سفير مصر بتونس على إصابات منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، إنه يسخر كافة الإمكانات لمتابعة مستجدات إصابة 17 من لاعبي منتخب الشباب، وربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، بفيروس «كورونا»، الذي يتواجد في تونس لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا 2021.
وقال فهمي: «نعمل على ظهور نتيجة التحاليل في أسرع وقت ممكن للتأكد من حقيقة إصابة اللاعبين بفيروس «كورونا، ووفرنا كافة الإمكانات لطمأنة أفراد البعثة بعد اللغط المنتشر خلال الساعات القليلة الماضة».
وأضاف: «الجميع هنا يعمل من أجل خدمة المنتخب وأفراد البعثة، وسنعمل على تلبية كافة احتياجات البعثة في أي وقت، ونتمنى أن تأتي نتيجة المسحة الثانية، مخالفة لنتائج المسحة الأولى».
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الوضع في مصر
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اصابات
121,575
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تعافي
104,875
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وفيات
6,920
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