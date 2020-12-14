شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر برشلونة بيانًا رسميا، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقدته لجنة إدارة النادي، وبحسب البيان الرسمي، الذي نشره الموقع الإلكتروني، فإنه وفقا لأحكام المادتين 35 و43 من النظام الأساسي، وافقت لجنة الإدارة على الدعوة لانتخابات رئاسة ومجلس إدارة النادي.



وأضاف: «سيتم التصويت في 24 يناير 2021 من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، دون انقطاع وفي نفس الوقت في مختلف مراكز الاقتراع الجاهزة للتصويت، وتود لجنة الإدارة التأكيد على أن إجراء هذه الانتخابات مشروط بالاستثناء الخاص بجائجة كورونا، لذلك سيتم تنظيمها في جميع الأوقات وفقا لأحكام وتعليمات السلطات الصحية، وذلك حفاظا على الصحة وضمان سلامة الناخبين».

وتابع: «ستجرى هذه الانتخابات لأول مرة بطريقة لامركزية في 10 مراكز اقتراع وهي:»كامب نو في برشلونة، وجيرونا، وتاراجونا، وتورتوسا، وليدا، ومدريد، وفالنسيا، وإشبيلية، وبالما دي مايوركا، وأندورا لا فيلا، وبهذه الطريقة نريد تسهيل وشجيع المشاركة«.

وأشار البارسا، إلى أنه سيكون هناك توصيات للتصويت في الفترات الزمنية لتجنب الازدحام وتشكيلات قائمة الانتظار وفقا لبروتوكولات الصحة، حيث يجب حماية حضور التصويت بالقناع«.