شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم يعدد مكاسب ودية الزمالك أمام "شبابه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عن أن التجربة الودية التي خاضها الفريق الأول اليوم، أمام شباب النادي مواليد ١٩٩٩، كانت مفيدة وجيدة وتم خلالها الوقوف علي مستوي جاهزية كل اللاعبين .

وحقق الزمالك الفوز بخماسية على فريق الشباب اليوم في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

أضاف قاسم للموقع الرسمي للنادي، أنه خلال لقاء اليوم، تم الاطمئنان علي جاهزية يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وعمر السعيد لاعبي الفريق، في ظل عودتهم من الإصابة، كذلك حمزة المثلوثي الذي شارك لأول مره منذ انضمامة للفريق، مشيرًا إلى انهم ظهروا بشكل طيب خلال احداث اللقاء واطمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عليهم.

أشار المشرف العام على الكرة إلى أن الجهاز الفني، سيقوم بتكرار التجارب الودية أسبوعيًا خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في أي وقت، في ظل حاجة الفريق لجاهزية الجميع استعدادًا للمشاركات المقبلة المختلفة في كل البطولات.

في سياق مختلف تواصل أشرف قاسم مع وليد ماهر المنسق الاعلامى لمنتخب الشباب من أجل الاطمئنان علي سداسي الزمالك منضمين للمنتخب عقب ظهور 18 حالة إصابة بكورونا في المنتخب قبل مواجهة ليبيا غدًا في تصفيات شمال افريقيا والتي ستقام في تونس.