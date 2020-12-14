شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة مع غزل المحلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية في ختام الجولة الافتتاحية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالاً بين فريقي سموحة وغزل المحلة، في محاولة للاستحواذ على مجريات اللعب، والتحكم في رتم المباراة، وكذلك في المحاولات على المرميين والتي تفوق فيها الفريق السكندري، ولكن بدون خطورة حقيقية أو ترجمة إلى أهداف لينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.

وأعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة التشكيل الذى سيخوض به مباراة المحلة والتى ستنطلق بعد قليل على ملعب الإسكندرية فى الأسبوع الأول.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي: الهانى سليمان واطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو وحسام حسن.

بينما أعلن خالد عيد تشكيل فريقه الذى سيخوض المباراة من خارج الخطوط لمروره بوعكة صحية محمد البشبيشى وهانى عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامى وفتحى مبروك وأحمد عادل وخالد لطفى وأحمد حسن ويحيى حامد ومحمود صلاح وعبده يحيى.