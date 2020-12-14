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تحقيق حلم "طفل السور".. يوسف يشارك في مران أكاديمية المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الطفل يوسف في تدريبات أكاديمية نادي المقاصة، لأول مرة بعد إعلان النادي الفيومي تبنيه وتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم بأحد الأندية، بعد إعلان المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية ضم الطفل يوسف - الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية.

وأكد العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات أن المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فوري مع صورة الطفل يوسف التي انتشرت علي السوشيال ميديا ، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات التى يحتاجها، وذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة، وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدوري المجتمعي للمقاصة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الاعلامي وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة أن وزارة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

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