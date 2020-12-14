شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يقترب من الدفاع عن عرين بيراميدز أمام الزمالك بدلاً من إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم المهدى سليمان للعودة لحراسة عرين فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى المباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها يوم الخميس على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يعد المهدى الحارس الأول للفريق منذ الموسم المنقضى.

وتولى شريف إكرامى حراسة عرين بيراميدز فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 2 / 1.

ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز وخالد عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق منح الحراس الثلاثة المهدى سليمان وشريف إكرامى وأحمد الشناوى فرصة المشاركة بشكل دورى ومستمر من أجل المحافظة على مستواهم وجعلهم جميعًا جاهزون للاستعانة بهم فى أى وقت.

وكان الزمالك حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وجاء بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.