شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز لويس إدوارد ومحمد سمير لمباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفنى للمقاولون العرب إلى تجهيز ثنائى الفريق، لويس إدوارد ومحمد سمير، للمشاركة فى مباراة وادى دجلة المرتقب إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، وكان سمير قد تعرض لإصابة الشد فى السمانة قبل أن يتعافى منه إلا أنه تم استبعاده من مباراة الزمالك الأولى فى الدورى لعدم الجهازية، فيما كان لويس إدوارد قد حصل على أجازة للسفر إلى بلاده قبل أن يعود إلى صفوف الفريق ويتم تجهيزه بدنياً خلال الفترة الحالية.

فى نفس السياق، يواصل ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، التونسى وسيم النغموشى، وفادى نجاح الغياب عن ذئاب الجبل فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، ويعانى فادى نجاح من تمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل، فيما يعانى النغموشى من شد فى العضلة الخلفية، وهو ما تسبب فى غياب الثنائى عن ذئاب الجبل فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك.

وكان المقاولون قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، وأكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك وشدد على أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه، مضيفا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.

وأضاف: "اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع ٤ دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك اهدر فيهم احمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وابارك للزمالك".

وقال :" لن تؤثر هذه الهزيمة على مباراة النجم الساحلي واتمنى التوفيق للاعبين وسنتدارك الأخطاء في المستقبل".