شكرا لقرائتكم خبر عن بديل رمضان صبحي أمام الزمالك صداع في رأس بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقوم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بتجهيز البوركينابى إيريك تراورى، لتعويض غياب رمضان صبحى جناح أيسر الفريق، في المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس على استاد الدفاع الجوى في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ويغيب رمضان صبحي، عن مواجهة الزمالك، بسبب حصوله على «طرد» في نهاية مواجهة الاتحاد السكندرى بالجولة الأولى من الدورى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 2 / 1. ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز لتجهيز تراوري الذي غاب عن فترة إعداد الفريق، بسبب حصوله على فترة أجازة طويلة قضاها مع اسرته في مسقط رأسه. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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