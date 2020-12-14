اخبار الرياضه

كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الإنتاج

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب


استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل في ثانى جولات مسابقة الدورى الممتاز، واشتمل المران على خوض جميع اللاعبين تدريبات في صالة الألعاب «الجيم»، قبل أن يؤدى البدلاء وباقى اللاعبين دون الأساسيين تدريبات خططية وتكتيكية.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على عقد اجتماع مع حازم مرسى مهاجم الفريق الشاب للاطمئنان على صحته، وأدى الثلاثى أحمد مصطفى وحازم مرسي، وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية على هامش المران.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء، حيث حرص كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    121,575

  • تعافي

    104,875

  • وفيات

    6,920

كانت هذه تفاصيل خبر كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"