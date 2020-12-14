شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لميلان فى الدوري الايطالي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد ميلان، خدمات النجم الجزائرى إسماعيل بن ناصر، لمدة 10 أيام، بسبب إصابة عضلية، تعرض لها خلال مواجهة ضيفه فريق بارما، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل 2 – 2، في الجولة الحادية عشر، من الدوري الإيطالي. ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن بن ناصر، يعانى من إصابة على مستوى أوتار الركبة، وسوف يغيب عن ميلان، لفترة تصل إلى 10 أيام. أضافت الصحيفة، أن الروسونيرى، سوف يفتقد خدمات المدافع ماتيو جابيا، لمدة تصل إلى 4 أسابيع، بعد معاناته من إجهاد في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال لقاء بارما، أمس الأحد. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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