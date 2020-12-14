شكرا لقرائتكم خبر عن «يد» مصر تخوض وديتين مع البحرين استعدادا للمونديـال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخب مصر لكرة اليد، مباراتان وديتان مع منتخب البحرين، خلال معسكره بالعاصمة البحرينية المنامة، وستكون المباراتان غدا الثلاثاء والخميس المقبل، على أن تعود البعثة إلى القاهرة الجمعة المقبل، وذلك استعدادا لبطولة كأس العالم المقرر اقامتها في مصر يناير المقبل.
ويسعى المنتخب الوطنى لليد، لعمل عدة معسكرات خارجية وداخلية وفترة إعداد قوية، للظهور بشكل مميز في مونديال العالم، وتحقيق مركز جيد للمنتخب خصوصا وان المونديال ستحتضنه الأراضى المصرية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,575
-
تعافي
104,875
-
وفيات
6,920
كانت هذه تفاصيل خبر «يد» مصر تخوض وديتين مع البحرين استعدادا للمونديـال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.