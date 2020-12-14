شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في «البريميرليج» لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين، عن المرشحين للفوز بجائزة لاعب عام 2020 في إنجلترا، والتى جاء على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، ينافس صلاح بالفريق الأحمر زملائه ساديو ماني، جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك، بجانب آخرين، كيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي، بجانب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجاك جريليش نجم أستون فيلا.
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