شكرا لقرائتكم خبر عن كوكي: مواجهة تشيلسي في ثمن نهائي دوري الأبطال ستحسمها التفاصيل الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال قائد أتلتيكو مدريد، خورخى كوكي ريسوركسيون، إن مواجهة تشيلسي في ثمن نهائي دوري الأبطال ستحسمها تفاصيل صغيرة، وذلك بعد معرفة نتائج قرعة هذا الدور، اليوم الاثنين.

وأوضح كوكي، في تصريحات نشرها النادي: «في هذا النوع من المواجهات الإقصائية، التفاصيل هي كلمة السر. وتابع: يجب عليك أن تحول فرصك إلى أهداف، وأن تدافع جيدا، حدث هذا الأمر في الموسم الماضي أمام ليفربول، عبرنا من أمامهم بالتفاصيل الصغيرة، أتمنى أن يتكرر الأمر ضد تشيلسي».

وواصل الدولي الإسباني: «إنه خصم نعرفه جيدًا، لقد تواجهنا كثيرا، وما زال يتبقى الكثير على مواجهتنا، لكن لدينا نفس الحماس.. أعتقد أننا نقدم موسما عظيما، لو حافظنا على الاستمرارية، سنلعب دوراً مهماً».