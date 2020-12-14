شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص شالكه» يغادر المستشفي بعد إصابته في معركة أوجسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر مارك أوث مهاجم شالكه، المسشتفى، اليوم،، بعد خروجه من أرض الملعب محمولا، أمس، إثر تعرضه لارتجاج في المخ. ووقع التحام قوي بالرأس بين أوث وفيليكس أودوكواي مدافع أوجسبورج خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2 أمس الأحد، في المرحلة 11 من الدوري الألماني بوندسليجا.

وذكر شالكه عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الإثنين: «أخبار رائعة، مارك أوث يمكنه العودة إلى منزله بعد أن قضى ليلة واحدة في المستشفى، اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بحال جيد». وسقط أوث أرضا إثر الالتحام مع اللاعب المنافس، وتلقى العلاج الطارئ لدقائق في الملعب قبل أن ينقل إلى المستشفى.