شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يتعادل مع كوكاكولا ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق مصر المقاصة مع فريق كوكاكولا، أحد فرق الدرجة الثانية، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن البرنامج المعد من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المقاصة، للاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي أمس في افتتاح الموسم الجديد للدوري العام.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الفيومى، لعمل مباراة ودية في اليوم التالى لمباريات الدورى العام، حتى يجهز كافة العناصر بالفريق تحسبا لأى ظروف تطرأ على اللاعبين خلال مباريات الدورى العام.

وكان فريق مصر المقاصة، قد خسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى بالدوري العام.