شكرا لقرائتكم خبر عن جولين لوبيتيجي عن بروسيا دورتموند: خصم كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، اليوم الاثنين، إن بوروسيا دورتموند، منافسه القادم في ثمن نهائي دوري الأبطال «خِصم كبير وفريق تاريخي»، يضم «قائمة استثنائية من اللاعبين».

ووصف المدرب الإسباني، خلال مؤتمر صحفي، الألمان بأنهم لاعبون يمتلكون «فنيات كبيرة ولياقة بدنية جيدة»، ويشكلون فريقا يتميز بسرعات فائقة. وأضاف أن هذا «سيُجبر» إشبيلية على القيام بعمل «استثنائي للغاية»، لإقصائهم من هذا الدور، الذي ستقام مواجهاته في فبراير ومارس المقبلين.

كما أشاد لوبيتيجي بعمل المدرب السويسري، لوسيان فافر، الذي تمت إقالته أمس عقب خسارة دورتموند، السبت الماضي، بخمسة أهداف لواحد أمام شتوتجارت. وسيتولى مساعد فافر، إدين تريزيتش، تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.