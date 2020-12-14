شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوزو: قرعة الدوري الأوروبي صعبة وماكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جينارو جاتوزو، مدرب فريق نابولي، أن غرناطة -منافسه القادم في دور الـ32 بالدوري الأوروبي، خصم مثالي. وقال جاتوزو، في تعليق مقتضب نشره الموقع الرسمي للنادي، اليوم الإثنين: «إنها قرعة صعبة وماكرة. غرناطة فريق مثالي وسيكون منافسا صعبا».

وتأهل نابولي كمتصدر للمجموعة السادسة، ومتقدما على ريال سوسييداد، متصدر الدوري الإسباني حاليا. يذكر أن نابولي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي «سيري آ» وبفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان.