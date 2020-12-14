«عرش البريميرليج» يشعل قمة ليفربول وتوتنهام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب أنفيلد مواجهة قوية بين ليفربول حامل اللقب مع شريكه في الصدارة توتنهام بعد غد الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويتفوق توتنهام بفارق الأهداف فقط عن ليفربول، وبالتالي فإن الفوز سيضع أي منهما في الصدارة منفردا مع انقضاء الثلث الأول من الموسم. ثمان نقاط تفصل بين أصحاب المراكز الـ13 الأولى لذا فإن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز يبدو مختلفا بشدة عن الموسم الماضي، عندما شق ليفربول طريقه نحو اللقب دون أي منافسة تذكر.
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