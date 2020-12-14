شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: يجب الفوز على أتلتيكو مدريد من أجل التتويج بلقب «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أرووبا صعبة للغاية، ولكن كرة القدم ليس بها مستحيل، إذا أردنا التتويج بهذا اللقب علينا أن نفوز على جميع الخصوم وعلى رأسهم أتلتيكو مدريد.

أضاف وفقا لموقع «ديلي ميل»، نحن الآن نفكر فقط في لقاءات الدوري الإنجليزي حتى نتمكن من تقديم مستوى رائع والحصول على مركز متميز بين كبار البريميرليج.