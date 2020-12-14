شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح السعودي لـ «الرياض 2030» يستقبل الوفود الآسيوية والان مع التفاصيل
وشهد الجناح السعودي حضورا رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية، للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته، حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بمحتويات الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.
من جهة أخرى، يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر غد (الثلاثاء) في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.
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