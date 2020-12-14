شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح السعودي لـ «الرياض 2030» يستقبل الوفود الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف «الرياض 2030» الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام ملف «الرياض 2030» الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ركن الضيافة بالجناح السعودي الخاص بملف «الرياض 2030»، في العاصمة العمانية مسقط، الذي افتتح صباح أمس، ويحكي مشروع الرياض لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم، وعرض بعض من مشاريع البنى التحتية التي ستساعد في جعل الدورة الآسيوية 2030 هي الأجمل والأكثر تطورا في تاريخ الآسياد.

وشهد الجناح السعودي حضورا رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية، للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته، حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بمحتويات الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.

من جهة أخرى، يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر غد (الثلاثاء) في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.