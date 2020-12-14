شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي لفرسان مكة على الهلال وجوميز يعادل إدواردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لم يكتفِ فريق الوحدة بتحقيق النقاط الثلاث من فوزه على مضيفه الهلال 2-1 في ختام الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، ولكن أضاف لنفسه مكاسب معنوية مهمة ورقماً للدوري.

فالفوز الوحداوي الذي جاء بثنائية الأسترالي ديمتري والمهاجم خالد عبده في مرمى الحارس السابق للوحدة عبد الله الجدعاني كان فوزاً تاريخياً بالنسبة لفرسان مكة على مستوى دوري المحترفين السعودي أمام الهلال، فبعد 16 مباراة فاز الهلال منها في 14 مواجهة وتعادل الفريقان في لقاءين حقق الوحدة فوزه الأول.

ورفع الفرسان انتصاراتهم إلى 3 انتصارات في الدوري والرصيد إلى 9 نقاط من 24 نقطة ممكنة، وأوقفوا سلسلة انتصارات الهلال عند 6 انتصارات متتالية وألحقوا به الخسارة الأولى لتتعرض بذلك جميع فرق الدوري للخسارة.

في الجانب الآخر، خرج الهلال من اللقاء بمكسب وحيد لمصلحة الفرنسي بافتيمتي جوميز الذي سجل هدفه الـ81 معادلاً رقم البرازيلي كارلوس إدواردو «السوبر» الذي ودع الأزرق هذا الموسم وانتقل لصفوف شباب أهلي دبي.

وبات جوميز الذي عاد للتسجيل في نفس المباراة بعد توقف في آخر مباراتين أمام الفتح والرائد على بعد هدف واحد ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للفريق الهلالي.

ورفض الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال تحميل أسباب الخسارة الأولى في الدوري لأحد، وقال: «لا أستطيع لوم أحد، ما أستطيع قوله إنه يوم سيئ، أظن أن سلسلة الانتصارات أفقدت اللاعبين رغبة الفوز والأداء الشرس لتحقيق النتيجة»، ونبه إلى أنه سيقوم بتحليل الوضع ومعالجة ضياع الفرص في قادم المباريات.

وقال البرتغالي ايفو فيريرا مدرب الوحدة: «من حقنا أن نشعر بالسعادة لفترة طويلة بهذا الفوز؛ لأنه جاء على حامل اللقب والمتصدر»، وأوضح: إن اللاعبين نفذوا ما طلبه منهم بدقة وتحديداً بوقف محاور الهلال من صناعة اللعب ومنعهم من التفكير بتغيير طريق الكرة.

وكان الوحدة قد فاجأ الهلال بهدف مبكر بعد 7 دقائق عن طريق الأسترالي ديمتري وتمكن من المحافظة عليه حتى الدقيقة عندما أدرك جوميز التعادل للهلال مستغلاً خطأ وحداوياً بإرجاع الكرة ليواجه المهاجم الفرنسي الحارس عبد الله العويشير ويسدد في المرمى، وبينما المباراة تدخل الوقت بدل الضائع شن الضيوف هجمة مرتدة انتهت عند خالد عبده الذي أودعها المرمى وسط نظرات المدافع علي البليهي.

وكان الهلال الأكثر استحواذاً والأكثر فرصاً لكن حارس الوحدة العويشير كان في قمة التركيز فأنقذ الكثير من الفرص كما ساندته العارضة في رد كرة من البيروفي كاريلو.