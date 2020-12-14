أول بيان رسمي من باريس سان جيرمان حول إصابة نيمار

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً رسمياً اليوم، الاثنين، أوضح فيه حجم إصابة نجمه البرازيلي نيمار، والتي تعرض لها مساء أمس خلال مواجهة ليون ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وقال النادي الباريسي في بيانه: "التقييم السريري والإشعاعي لنيمار بعد التواء الكاحل الأيسر أمس الأحد، مطمئن. سيتم إجراء اختبارات في غضون 48 ساعة".

وكان نيمار قد خرج من ملعب المباراة باكياً، في المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف، وذلك بعد تعرضه لتدخل عنيف من مواطنه تياجو مينديز لاعب ليون في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد الأخير عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد "VAR".

وأضاف البيان: "أما بشأن عبدو ديالو مدافع الفريق، فقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة أمس الأحد، وسيستأنف المنافسة مطلع يناير المقبل".