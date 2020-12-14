شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات في الجيم وتأهيل 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى ثانى جولات مسابقة الدورى الممتاز، واشتمل المران على خوض جميع اللاعبين تدريبات فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، قبل أن يؤدى البدلاء وباقى اللاعبين دون الأساسيين تدريبات خططية وتكتيكية.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على عقد اجتماع مع حازم مرسى مهاجم الفريق الشاب للاطمئنان على صحته، وأدى الثلاثى أحمد مصطفى وحازم مرسى وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية على هامش المران.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء، حيث حرص كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الاولى لمسابقة الدوري وانتهت بالتعادل السلبى، ويستعد الدراويش لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.