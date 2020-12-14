تعرف على تشكيل سموحة وغزل المحلة في مباراة الفريقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة التشكيل الذى سيخوض به مباراة المحلة والتى ستنطلق بعد قليل على ملعب الإسكندرية فى الأسبوع الأول.. وجاءت قائمة سموحة كالآتي: الهانى سليمان واطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو وحسام حسن. بينما أعلن خالد عيد تشكيل فريقه الذى سيخوض المباراة من خارج الخطوط لمروره بوعكة صحية محمد البشبيشى وهانى عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامى وفتحى مبروك وأحمد عادل وخالد لطفى وأحمد حسن ويحيى حامد ومحمود صلاح وعبده يحيى.

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