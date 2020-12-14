شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يبدأ الجرى قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ إبراهيم عادل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تدريبات الجرى فى رحلة التعافى من الرباط الصليبى، وذلك تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وكانت الإصابات قد ضربت دفاعات المقاولون قبل مباراة الزمالك والتى خسرها ذئاب الجبل بثنائية، حيث تعرض فادى نجاح لإصابة فى الأنكل، بينما جاء غياب محمد سمير بسبب عدم الجاهزية عقب تعافيه من إصابة الشد فى السمانة.

فى سياق متصل، يواصل ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، التونسى وسيم النغموشى، وفادى نجاح الغياب عن ذئاب الجبل فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، والتى تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، ويعانى فادى نجاح من تمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل، فيما يعانى النغموشى من شد فى العضلة الخلفية، وهو ما تسبب فى غياب الثنائى عن ذئاب الجبل فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك.

وكان المقاولون قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، وأكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك وشدد على أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه، مضيفًا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.

وأضاف: "اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع 4 دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك أهدر فيهم أحمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وأبارك للزمالك".

وقال: "لن تؤثر هذه الهزيمة على مباراة النجم الساحلي وأتمنى التوفيق للاعبين وسنتدارك الأخطاء في المستقبل".