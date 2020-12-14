شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم وشيكابالا يشاركان فى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عمل فقرة تدريبية خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الودي للفريق الأول أمام شباب النادي بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بفوز الفريق الأول بخماسية نظيفة، وشارك المغربي محمد أوناجم، جناح الزمالك، مع العناصر الأساسية في تدريب اليوم المقتصر على العناصر التي شاركت في مباراة المقاولون العرب الأخيرة إلى جانب أوناجم.

ولم يشارك اللاعبون الأساسيون في المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول مع نظيره الشباب، اليوم، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز أوناجم لمباريات الفريق المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاولون الأخيرة وشهدت التدريبات التأهيلية للمران الخفيف تواجد شيكابالا بشكل طبيعي بعدما كان يعاني من الإجهاد في لقاء المقاولون الأخير.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى، بعدما نجح الفريق الأبيض فى الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

وجاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.