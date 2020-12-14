الزمالك يهزم شباب النادي بخماسية وديًا استعدادا لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا عريضًا على فريق الناشئين بالنادي مواليد 99، بنتيجة 5 أهداف دون رد، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز، في إطار الجولة الثانية من دوريwe المصري.

وتقدم للفريق الأول بالزمالك المهاجم عمر السعيد الذي سجل الهدف في الدقيقة 5 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جنش على يسار المرمى.

وسجل حسين فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الفريق الثاني في شباك فريق الشباب.

وأحرز البديل يوسف أوباما هدف الزمالك الثالث بعد عودته من الإصابة بتسديدة، بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء على يسار جنش.

وفي الدقيقة 33 سجل مصطفى فتحي الهدف الرابع ، قبل أن يختتم كريم بامبو خماسية الزمالك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وشارك كل يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" في المباراة في شوطها الثاني لتتأكد جاهزية الثنائي لمباراة بيراميدز المقبلة.

وجاءت مشاركة أوباما في المباراة أمام فريق الناشئين، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي بعد التعافي من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، شارك محمد أشرف روقا في المباراة الودية بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بمسابقة كأس مصر.